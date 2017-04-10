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Непривычную картину могли наблюдать те, кто сегодня днем оказался в Пардаугаве – в парке Победы прямо на траву приземлился вертолет. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения Degpunktā.

Очевидцы сообщают, что вертолет появился около 15 часов – к нему подъехали две машины "скорой помощи", а также полицейский экипаж. Это указывает на то, что вертолет появился для транспортировки пациента, отмечает ЛТВ.