В рижском парке Победы прямо на траву приземлился вертолет (4)
Общество | 10 апреля 2017 года, 19:38
Непривычную картину могли наблюдать те, кто сегодня днем оказался в Пардаугаве – в парке Победы прямо на траву приземлился вертолет. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения Degpunktā.
Очевидцы сообщают, что вертолет появился около 15 часов – к нему подъехали две машины "скорой помощи", а также полицейский экипаж. Это указывает на то, что вертолет появился для транспортировки пациента, отмечает ЛТВ.
Сначала вертолет, потом самолет... Вы же определитесь)
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а без разницы что могли человека госпитализировать? не забывайте в Риге мало мест где может приземлится вертолет
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Hmm, ja chastenjko takoe videl kogda tam zhil
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