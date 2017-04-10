В рижском парке Победы прямо на траву приземлился вертолет (4)

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Общество | 10 апреля 2017 года, 19:38

Непривычную картину могли наблюдать те, кто сегодня днем оказался в Пардаугаве – в парке Победы прямо на траву приземлился вертолет. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения Degpunktā.

Очевидцы сообщают, что вертолет появился около 15 часов – к нему подъехали две машины "скорой помощи", а также полицейский экипаж. Это указывает на то, что вертолет появился для транспортировки пациента, отмечает ЛТВ.

Комментарии 4
Oleg Zayets44 минуты назад
Сначала вертолет, потом самолет... Вы же определитесь)
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DIN1 час назад
а без разницы что могли человека госпитализировать? не забывайте в Риге мало мест где может приземлится вертолет
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JS1 час назад
Hmm, ja chastenjko takoe videl kogda tam zhil
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