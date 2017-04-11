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По просьбе Рижской плявниекской основной школы специалисты общества Drošā māja перевели внутренние правила школы на арабский язык. Такой возможностью могут воспользоваться и другие образовательные учреждения, в которых учатся дети иммигрантов, пишет Latvijas Avīze.

В Плявниекской основной школе в данный момент учатся 666 детей, 11 из которых – из семей мигрантов из Сирии и Таджикистана. Это дети от 8 до 12 лет, они учатся, соответственно, в 1-4 классах. Директор школы Элина Дреймане рассказала, что дети из Сирии, до этого проживавшие в центре для ищущих убежище, пошли в школу в ноябре.

По ее словам, не все семьи хорошо говорят по-английски, первое время им помогали менторы, однако в школе решили, что мигрантам будет проще, если им будет предоставлена персональная информация о школьном порядке. В ней рассказывается об ответственности родителей и школы, школьных обедах и прочем.

Фрагмент внутренних правил школы на арабском языке, Latvijas Avīze

Эту информацию Агентство латышского языка также разместило на своей домашней странице.

"Предлагаем для использования правила внутреннего порядка в школах на латышском и арабском языках. Надеемся, что они помогут учителям в ознакомлении школьников, в том числе из семей мигрантов, с школьным распорядком дня", - говорится в комментарии агентства.