"Морским силам - 25": латвийцев приглашают на парад кораблей (18)
Общество | 11 апреля 2017 года, 07:33
В честь 25-летия восстановления Морских сил Латвии Министерство обороны приглашает посетить в Риге корабли и передвижную выставку "Морским силам - 25".
В Рижском заливе сегодня пройдет - парад кораблей, который примет министр обороны Раймонд Бергманис.
В параде примут участие штабной корабль "Virsaitis", минные тральщики "Imanta", "Tаlivaldis", "Русиньш", патрульные корабли "Cеsis", "Viesite", "Jelgava" и "Rеzekne", корабли береговой охраны "Astra" и "Gaisma", корабль-снабженец "Varonis" и литовский корабль "Куршис".
Праздничные мероприятия продолжатся до 12 апреля. Состоится богослужение, возложение цветов к памятнику Свободы, минута памяти на Лесном кладбище. Корабли можно будет посмотреть и в Лиепае.
А приходить со своими кораблями (бумажными) можно?!
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у меня самого есть надувная лодка.Зачем мне на ваши смотреть.
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Приду, если вместе со мной придут и та 1000-ча латышских адмиралов, что были за эти 25 лет, на этих двух моторных лодках.
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