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В честь 25-летия восстановления Морских сил Латвии Министерство обороны приглашает посетить в Риге корабли и передвижную выставку "Морским силам - 25".

В Рижском заливе сегодня пройдет - парад кораблей, который примет министр обороны Раймонд Бергманис.

В параде примут участие штабной корабль "Virsaitis", минные тральщики "Imanta", "Tаlivaldis", "Русиньш", патрульные корабли "Cеsis", "Viesite", "Jelgava" и "Rеzekne", корабли береговой охраны "Astra" и "Gaisma", корабль-снабженец "Varonis" и литовский корабль "Куршис".

Праздничные мероприятия продолжатся до 12 апреля. Состоится богослужение, возложение цветов к памятнику Свободы, минута памяти на Лесном кладбище. Корабли можно будет посмотреть и в Лиепае.