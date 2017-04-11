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Портал manapolise.lv провел на одной из главных улиц Риги эксперимент дабы выяснить, как латвийские автомобилисты реагируют на человека визуально похожего на дорожного полицейского.

Главный герой видео был одет в синюю куртку, кепку и светоотражающий жилет, что издалека очень походило на форму полицейского. Ключевым в этом всем стал фен для волос, который был взят в руки и выдавался за ручной радар для измерения скорости автомобиля.

Следует отметить, что исходя из видео, эксперимент удался.

Водители действительно останавливались по взмаху фена. После этого "полицейский" осведомлял водителя либо о превышении скорости, который зафиксировал его фен, либо о каком-нибудь другом проступке.

Реакция людей была самой разной - одни смеялись, когда видели фен и понимали, что это розыгрыш, другие же шутки не оценили.

Фото: ScreenShot видео manapolise.lv