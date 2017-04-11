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В Латвии проживает удивительно большое число долгожителей - на сегодняшний день в Регистре жителей числятся около 3000 людей в возрасте от 100 до 125 лет, пишет портал skaties.lv.

Однако правительство сомневается в истинности данного факта и поэтому решило внести изменения в закон, чтобы прояснить ситуацию в данном вопросе. Для этого планируется ввести следующий порядок: если после 105 лет не поступает никаких свидетельств о том, что человек жив, то его статус автоматически будет изменен с "активного" на "пассивный".

Самому человеку для подтверждения активного статуса никуда приходить не потребуется. Проверка информации будет осуществляться в государственных органах, например, будет подан запрос о получении конкретным человеком пенсии.

Отмечается, что недочеты в подсчете жителей наблюдаются и в отношении неграждан Латвии - на данный момент, у более чем 6000 человек документы недействительны. Предполагается, что большая часть из них уже получили гражданство другого государства. В этом случае, также предполагается менять статус человека с "активного" на "пассивный".