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53-летний сын бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Карлис вместе с семьей вернулся на постоянное проживание в Ригу из деревни под Елгавой и теперь активно ищет работу. Об этом сообщает портал kasjauns.lv

До этого 6 лет Карлис вместе со своей женой Линдой и двумя детьми жили в деревне Платоне, в Елгавском крае. Он работал в журнале, где в качестве редактора писал английские тексты. В свободное от работы время занимался собирательством виноградных улиток.

На жизни в деревне поставили точку бытовые проблемы. По словам Карлиса очень тяжело смириться, например, с периодическим отсутствием питьевой воды.

"Семь лет прошли. В Английском языке есть выражение, которое можно перевести, как семилетний зуд. Оно означает, что в жизни необходимо что-то менять. Планов пока нет, но есть идеи", - рассказал сын бывшего президента.

Фото: kasjauns.lv