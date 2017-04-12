Cын Вайры Вике-Фрейберги вернулся в Ригу и ищет работу (57)
53-летний сын бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Карлис вместе с семьей вернулся на постоянное проживание в Ригу из деревни под Елгавой и теперь активно ищет работу. Об этом сообщает портал kasjauns.lv
До этого 6 лет Карлис вместе со своей женой Линдой и двумя детьми жили в деревне Платоне, в Елгавском крае. Он работал в журнале, где в качестве редактора писал английские тексты. В свободное от работы время занимался собирательством виноградных улиток.
На жизни в деревне поставили точку бытовые проблемы. По словам Карлиса очень тяжело смириться, например, с периодическим отсутствием питьевой воды.
Vairas Vīķes-Freibergas dēls Kārlis meklē darbu https://t.co/sBfz6BKUMW— Kasjauns.lv (@KasJauns) 11 апреля 2017 г.
"Семь лет прошли. В Английском языке есть выражение, которое можно перевести, как семилетний зуд. Оно означает, что в жизни необходимо что-то менять. Планов пока нет, но есть идеи", - рассказал сын бывшего президента.
Фото: kasjauns.lv