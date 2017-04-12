Cын Вайры Вике-Фрейберги вернулся в Ригу и ищет работу (57)

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Общество | 12 апреля 2017 года, 08:07

53-летний сын бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Карлис вместе с семьей вернулся на постоянное проживание в Ригу из деревни под Елгавой и теперь активно ищет работу. Об этом сообщает портал kasjauns.lv

До этого 6 лет Карлис вместе со своей женой Линдой и двумя детьми жили в деревне Платоне, в Елгавском крае. Он работал в журнале, где в качестве редактора писал английские тексты. В свободное от работы время занимался собирательством виноградных улиток.

На жизни в деревне поставили точку бытовые проблемы. По словам Карлиса очень тяжело смириться, например, с периодическим отсутствием питьевой воды.

"Семь лет прошли. В Английском языке есть выражение, которое можно перевести, как семилетний зуд. Оно означает, что в жизни необходимо что-то менять. Планов пока нет, но есть идеи", - рассказал сын бывшего президента.

Фото: kasjauns.lv

Комментарии 57
леший1 час назад
настоящий латыш!!!----ТЫ где живёшь? ----В деревне.----наверное тяжело? сажать картошку, ковыряться тяпкой, собирать урожай?---Не-а! Я хожу по полям, песни пою и улиток собираю. Конечно тяжело, но я терплю, ведь Я, латыш!!!
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леший2 часа назад
может попросить маму и она его устроит в крематорий или на худой конец ночным сторожем на кладбище---ОНА может!!!----У неё там блат!
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Андрей1 час назад
Нет, надо создать новую агентуру, по раздаче советов, со средней по стране зарплатой 20000€ в месяц.
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