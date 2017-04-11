Министра образования не устраивает существование ряда школ (6)

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Общество | 11 апреля 2017 года, 12:01

В Латвии есть ряд школ, существование которых в смысле качества недопустимо, считает министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Представляя первый промежуточный доклад об оптимальной модели развития сети школ в Латвии, он сообщил, что уже подготовлено 120-страничное исследование, которое полностью будет закончено осенью после получения данных о числе школьников в новом учебном году. Результаты исследования послужат основой для переговоров с самоуправлениями об упорядочении сети школ.

"Все решения относительно сети школ, чтобы она отвечала демографической и экономической ситуации, а также тенденциям миграции, должны быть основаны на полных и достоверных данных и их всестороннем анализе, поскольку только так можно разработать предложения для самоуправлений", - указал Шадурскис.

Сейчас разрабатывается содержание образования, основанное на новом подходе компетенций, поэтому необходимо не только повысить квалификацию педагогов, но и создать отвечающую современным требованиям сеть школ, подчеркнул он.

"В публичном пространстве укоренился стереотип о закрытии школ. Тут речь о закрытии школ не идет - это будет преимущественно изменение уровня образования со средней школы на основную или с основной на начальную", - заверил министр.

По его словам, исследование показало, что выбор школы определяется отнюдь не ее близким местом расположения, а качеством образования. Многие средние школы в смысле качества никоим образом недопустимы в современном обществе, уверен он.

Авторы исследования ввели индекс сдачи обязательных централизованных экзаменов, подсчитываемый делением суммарной оценки трех обязательных экзаменов на число школьников, зарегистрированных в 12-м классе на 1 сентября соответствующего года. Если этот индекс ниже 30%, можно считать, что школьники не получили образование необходимого качества, пояснил Шадурскис.

В качестве положительного примера самоуправлений, где в результате упорядочения сети школ улучшилось также качество образования, он назвал Смилтене, Бауску и Плявиняс. Нынешняя сеть средних школ очень далека от оптимальной, причем не только на селе, но и в городах, подчеркнул министр.

Комментарии 6
Оккупант49 минут назад
Пока окончательно в Латвии образование не убьет не успокоится чувствую!
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Злая48 минут назад
Ну етиткин берег! А этого министра образования вообще устраивает существование самого образования?!
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оккурант50 минут назад
Опять этот клоун вылез!Когда же он наконец уже на пенсию уйдет,или копыта откинет?Как же достал это жалкое подобие на человека!Так и хочется ему по роже пару раз звездануть,очки ему разбить!
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