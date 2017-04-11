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Рижанке Эрне записаться к врачу по телефону обошлось дороже, чем сходить к нему на прием, пишет портал lsm.lv со ссылкой на радиопередачу "Домская площадь". Женщина рассказала, что позвонила в один из медицинских центров. Автоответчик попросил оставаться на линии, сообщив, что все операторы заняты. Она прождала так 17 минут, пока наконец на том конце провода не приняли ее звонок и не записали к врачу. Каково же было ее удивление, когда опа получила счет за телефон. Звонок в поликлинику обошелся ей в 9 евро, когда услуги врача стоили чуть более 4 евро.

Как отмечает представитель центра по защите прав потребителей Санита Гертмане, это сейчас не редкость.

"В последнее время многие потребители недовольны, что при звонке в государственные или муниципальные учреждения, а потом получают большие счета. Им кажется, что они звонят на "простой" номер, но за минуту платят много. Мы получали около двух десятков жалоб", - рассказала она.

В Латвии зарегистрировано 70 операторов телефонной связи. Реально работают – половина. Крупные компании сумели между собой договориться и стоимость межсоединения там невелика. Но на рынке есть небольшие операторы, которые предлагают более дешевые услуги. Такие операторы стали побеждать в госсзакупках. Учреждениям ведь главное – сэкономить. А вот то, что межсоединение там стоит дороже в разы – там не учитывают. Платить – то будет потребитель.

"В нынешней ситуации, оператор может устанавливать такие тарифы, которые он захочет. Потребитель может лишь изучить тарифные планы своего оператора и посмотреть, сколько стоят звонки в другие сети. Если его это не устраивает – может уйти к другому оператору со своим номером. Это все сегодня очень просто. И касается это как мобильного телефона, так и стационарного. Выбор на рынке – хороший", - комментирует ситуацию член Комиссии по регулированию общественных услуг Иева Бетхере.

Для того, чтобы снизить количество жалоб, комиссия по регулированию общественных услуг собирается обязать операторов мобильной и стационарной связи предупреждать своих клиентов, если они звонят на номера повышенной стоимости.

"Мы разработали поправки, которые обязывают оператора предупреждать своих клиентов о звонках на номера повышенной платы голосовым сообщением, который включает в себя и информацию о стоимости звонков. Подобное предупреждение должно звучать в случаях, когда тариф звонка превышает рубеж в 2,1 цента в минуту. Второй вариант – он может снизить тариф ниже этой планки и тогда ему не придется инвестировать в систему оповещения", - поясняет Бетхере.

По второму пути уже давно идет LMT. Там не стали выделять популярные сети. "Дружат" со всеми. Соответственно, плата за межсоединение там одинакова на все номера, рассказывает руководителя отдела по обслуживанию клиентов компании Викторс Лоцанс.

А мобильный оператор Bite уже пять лет практикует систему оповещений. Когда человек звонит на платный телефон, на него "лает собака".

"Лай собаки означает, что звонок стоит дороже. Если наш клиент испугался и "сбросил" звонок, затем он получает смс, в какую сумму ему бы обошелся разговор", - поясняет заместитель руководителя отдела по обслуживанию клиентов Bite Оксаны Станкевича.

Согласно идее Регулятора – с нового года все операторы телефонной связи, работающие на территории Латвии, должны будут пойти или одним, или вторым путем. Публичные консультации по данным правилам продлятся до 15 мая. Комиссия призывает общество высказывать свое мнение – нужно ли им предупрежение о том, что звонок на конкретный номер будет стоит дороже.