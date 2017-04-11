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В честь праздника Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля, столичное самоуправление подготовило для рижан и гостей города большую праздничную программу.

Так, на пасхальных выходных в городе пройдут концерты, мероприятия для семей с детьми, традиционные пасхальные ритуалы с катанием на качелях, участием фольклорных групп и танцоров. Также мероприятия пройдут в церквях, культурных центрах, музеях, парках и на площадях по всей Риге.

Праздничная программа начнется в Страстную пятницу, 14 апреля с Экуменического крестного хода, во время которого будут звучать отрывки из Священного писания. О своих духовных открытиях расскажут популярные музыканты и актеры, а архиепископы Збигнев Станкевич и Янис Ванагс проведут медитации. Желающих принять участие в крестном ходе будут ждать в 11.30, около кафедрального собора Святого Иакова.

Также 14 апреля в Церкви Святого Иоанна состоится концерт, в котором примет участие специальный гость – испанский композитор и дирижер Феррер Ферран. Тем временем в церкви Святого Мартина выступит ансамбль старинной музыки Canto, а в церкви Святого Петра – солисты и камерный оркестр под названием Симфониа Концертате (Sinfonia Concertate).

15 апреля в старой церкви Святой Гертруды прозвучат голоса певцов рижского камерного хора Ave Sol. Аккомпанировать им будет органист Айгарс Рейнис. В этот день концерты пройдут и в церкви Святого Иоанна, где для слушателей будет играть скрипачка Ласма Мелдере-Шестакова, органист Айгарс Рейнис. Праздничные концерты также пройдут в Риге 15, 16 апреля и 17 апреля.

Особая программа на Пасху подготовлена для семей с детьми. Так, в Рижском музее фарфора пройдут пасхальные творческие мастерские, а около памятника Свободы и на площади Ливов можно будет покачаться на качелях.

Также в культурных центрах Imanta и Ziemeļblāzma пройдут традиционные пасхальные ритуалы - катание яиц, совместные танцы и песни.

Тем временем в Межапарке во время мероприятия Iecep sauli pankūkā детей ждут аттракционы, кулинарные мастер-классы под руководством поваров рижских ресторанов и различные конкурсы. Все желающие также смогут вместе приготовить суп и большой омлет и приобрести различные товары на Пасхальном рынке.

Пасхальные концерты и мероприятия также пройдут во дворе культурного центра IĻĢUCIEMS, в концертном зале Ave Sol, конференц-зале на Бривибас гатве, 266, в Рижском музее югендстиля и культурном центре "Малая гильдия".

Вход на пасхальные концерты и мероприятия бесплатный или по бесплатным приглашениям. Более подробную информацию о праздничных мероприятиях в столице можно найти на сайте kultura.riga.lv.