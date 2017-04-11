Общество |

В том, что Рижская Плявниекская основная школа перевела правила внутреннего распорядка на арабский язык, нет никаких нарушений. Об этом радио Baltkom сообщили в Центре государственного языка (ЦГЯ).

Замдиректор ЦГЯ Ингрида Берзиня отметила, что, наоборот, эти действия предусмотрены правилами Кабинета министров "об использовании языков в информации". Она подчеркнула, что в правилах внутреннего распорядка содержатся важные вопросы, касающиеся безопасности учеников.

"Государственные институты и институты самоуправления в праве размещать информацию на любом иностранном языке, в том числе и на арабском. Главное, чтобы текст этой публичной информации на латышском языке по форме и содержанию был не меньше, чем на любом другом", - сказала Берзиня.

Газета Latvijas Avīze ранее сообщила, что по просьбе Рижской плявниекской основной школы специалисты общества Drošā māja перевели внутренние правила школы на арабский язык для 11 учеников из семей мигрантов из Сирии и Таджикистана.