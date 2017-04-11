Центр госязыка одобрил решение рижской школы разместить правила на арабском (25)

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Общество | 11 апреля 2017 года, 15:58

В том, что Рижская Плявниекская основная школа перевела правила внутреннего распорядка на арабский язык, нет никаких нарушений. Об этом радио Baltkom сообщили в Центре государственного языка (ЦГЯ).

Замдиректор ЦГЯ Ингрида Берзиня отметила, что, наоборот, эти действия предусмотрены правилами Кабинета министров "об использовании языков в информации". Она подчеркнула, что в правилах внутреннего распорядка содержатся важные вопросы, касающиеся безопасности учеников.

"Государственные институты и институты самоуправления в праве размещать информацию на любом иностранном языке, в том числе и на арабском. Главное, чтобы текст этой публичной информации на латышском языке по форме и содержанию был не меньше, чем на любом другом", - сказала Берзиня.

Газета Latvijas Avīze ранее сообщила, что по просьбе Рижской плявниекской основной школы специалисты общества Drošā māja перевели внутренние правила школы на арабский язык для 11 учеников из семей мигрантов из Сирии и Таджикистана.

Комментарии 25
duca2 часа назад
ну да, на любом другом можно - главное чтоб не на русском! вот такой мирок
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Eliza 2 часа назад
Ооооо, мы все ближе и ближе ко второму гос. языку в Латвии - арабскому. Когда. интересно, запретят у нас свинину, наденут на женщин хиджаб ??? Блин... за что боролись, на то и напоролись...латараб или араблат ???
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Патриот 2 часа назад
Шадурскиса срочно на проверку в психоатрическую больницу на обследование шизофрении и всех остальных кто принимал это решение.
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