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В честь 25-летия восстановления Морских сил сегодня в Риге выставлены корабли и передвижная выставка "Морским силам - 25".

В Рижском заливе сегодня прошел парад кораблей, который принял министр обороны Раймонд Бергманис.

В параде приняли участие штабной корабль "Вирсайтис", минные тральщики "Иманта", "Таливалдис", "Русиньш", патрульные корабли "Цесис", "Виесите", "Елгава" и "Резекне", корабли береговой охраны "Астра" и "Гайсма", корабль-снабженец "Варонис" и литовский корабль "Куршис".

Праздничные мероприятия продолжатся 12 апреля. Состоится богослужение, возложение цветов к памятнику Свободы, минута памяти на Лесном кладбище. Корабли можно будет посмотреть и в Лиепае.