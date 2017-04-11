В Риге на набережной можно посмотреть корабли и передвижную выставку (3)

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Общество | 11 апреля 2017 года, 16:49

В честь 25-летия восстановления Морских сил сегодня в Риге выставлены корабли и передвижная выставка "Морским силам - 25".

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В Рижском заливе сегодня прошел парад кораблей, который принял министр обороны Раймонд Бергманис.

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В параде приняли участие штабной корабль "Вирсайтис", минные тральщики "Иманта", "Таливалдис", "Русиньш", патрульные корабли "Цесис", "Виесите", "Елгава" и "Резекне", корабли береговой охраны "Астра" и "Гайсма", корабль-снабженец "Варонис" и литовский корабль "Куршис".

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Праздничные мероприятия продолжатся 12 апреля. Состоится богослужение, возложение цветов к памятнику Свободы, минута памяти на Лесном кладбище. Корабли можно будет посмотреть и в Лиепае.

Комментарии 3
Патриот 57 минут назад
Это корыто действительно мощь Латвии! Короче какая Латвия такое и корыто. Пушки надеюсь не из черенков от лопат?! Этот " эсминец"похож на буксир для рыбаков в отличии от Российских военных кораблей. Нашли чем гордиться и что показывать ! Позорище!
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Eliza 1 час назад
Неужели у нас так много надувных лодок ??? или бумажные кораблики будем по реке пускать ???
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Псковская дивизия.1 час назад
НЕТ ждем (адмирал КУЗНЕЦОВ!!!)это больше по душе.
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