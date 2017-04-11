Житель Латвии пробежит вокруг страны за 18 дней (3)
Архитектор и марафонец Динс Вецанс 18 мая начнет 18-дневный забег вокруг Латвии, пишет nra.lv. Этим мероприятием Динс хочет сломать стереотипы о невозможных поступках, а также воодушевить общество.
Проект «Обеги Латвию» создан в сотрудничестве с Ghetto Games и фондом "1836", который в 2015 году запустил проект “Облети, объедь, облюбуй Латвию”, его цель – создать единый 1836-километровый туристический маршрут вокруг Латвии.
В 2016 году Динс Вецанс за 28 дней пробежал 28 марафонов (42,2 км каждый день), и теперь решил за 18 дней пробежать вокруг Латвии. Он приглашает других жителей Латвии присоединяться и пробежать с ним 500 м, 5 км, 50 км или любую другую дистанцию.
Напомним, похожую акцию – "Izskriet Latviju pasaulē" – ранее запустил Институт Латвии.
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