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Rīgas satiksme сообщает, что в праздничные дни – с 13 по 17 апреля будут внесены изменения в график движения общественного транспорта, работу муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов. Также изменения коснутся порядка использования проездных в рабочие дни, информирует riga.lv.

Трамвай, троллейбус, автобус

На Пасху – 14, 15, 16 и 17 апреля общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходного дня.

Пассажирам, которые приобрели проездные на рабочие дни, должны помнить, что в пятницу 14 апреля и в понедельник 17 апреля, проездные на рабочие дни не действуют.

Центры обслуживания клиентов

13 апреля центр облуживания клиентов на улице Бривибас, 49/53, будет работать с 8:00 до 17:00, остальные центры – как обычно – до 19:00. Центр облуживания юридических лиц на улице Бривибас, 191, будет работать с 8:00 до 15:00.

14, 16 и 17 апреля все центры обслуживания клиентов закрыты.

В субботу 15 апреля центры обслуживания клиентов будут работать с 10:00 до 16:00, кроме центра на ул. Бривибас, 191.

Автостоянки

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 14, 16 и 17 апреля будут бесплатными, за исключением стоянки у Дома конгрессов – там плата взимается по соответствующему тарифу.

В субботу 15 апреля платные автостоянки будут работать как обычно – стоянки в зонах A, B, C, D работают с 9:00 до 17:00, а в Старой Риге – с 6:00 до 24:00.

Минибусы, ночное сообщение

В пятницу 14 апреля и в понедельник 17 апреля, минибусы будут курсировать по графику субботы.

Ночные маршруты будут обеспечены в ночь с 14 на 15 апреля и в ночь с 15 на 16 апреля.