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В некоторых городах Латвии существует земельный налог на кладбищенское место, что вызывает возмущение у жителей. Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze с ссылкой на передачу 4. studija на Латвийском телевидении.

Так, один из жителей Руйены возмущен тем, что ему каждый год приходится платить налог за могилу близкого. Однако, по его словам, в близлежащем Валкском крае такого налога не существует.

"Пока кладбище принадлежало церкви, налога не существовало. После того, как владельцем стала дума, он появился. И чем больше площадь, тем больше надо платить. Сейчас стоимость места на кладбище составляет 6 евро в год. У моей жены много похороненных родственников и за каждого ей приходится отвечать перед самоуправлением", - рассказывает местный житель.

Стоит отметить, что на данный момент законодательством Латвии не предусмотрен какой-либо единый стандарт платы за кладбищенское место. Ранее Сейм рассматривал такой законопроект, но уже долгое время о нем ничего не слышно. Поэтому, из-за отсутствия единого подхода к решению данного вопроса каждое самоуправление действует по собственному усмотрению, указывает газета.

Также издание сообщает, что земельный налог на кладбищенский участок существует не только в городе Руйена, но и в других латвийских городах. Тем временем как сообщил директор Юрмальского кладбища Гунтарс Ласис плата за участок на кладбище нельзя считать налогом.

"Это не налог, это арендная плата за место на кладбище за год. В Юрмале, например, это обязательная мера на основании установленных Юрмальской думой правил, где квадратный метр стоит 1 евро и все собранные средства идут на благоустройство кладбища", - сказал Ласис.

В свою очередь правила Рижской думы не подразумевают никаких долгосрочных плат за использование места на кладбище. В Риге плата взимается только один раз, при приобретении места.