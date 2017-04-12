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Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства финансов, согласно которому государственные должностные лица будут обязаны указывать в своих декларациях не только родственников, но и вторых половинок - внебрачных сожителей.

По сообщению Министерства финансов на данный момент контролировать госчиновников на предмет больших накоплений - затруднительно. Поэтому с 1 декабря этого года для того, чтобы повысить к себе уровень доверия, государственные должностные лица будут обязаны указывать в декларации всех с кем проживают и ведут общее хозяйство.

Имена и персональные коды последних будут числиться в финансовых отчетах, но эта информация не станет общедоступной, поскольку может носить личный характер, например, свидетельствовать об однополых отношениях.

Депутат Рижской думы, лютеранский священник Янис Шмитс одобряет решение Кабинета министров. По его мнению, которое он озвучил в эфире радио Baltkom, внебрачная жизнь - это язва номер один в Латвии, потому как в хорошем государстве на первом месте у каждого чиновника стоит семья.

"Народ должен знать все про тех, кто управляет его страной. Ведь именно жители содержат этих людей. Это не частное предприятие, госслужащие должны быть открытыми для налогоплательщиков. И нас должно интересовать какой семьянин каждый из них, так как если он неверен своим близким, то ему нельзя доверять ответственную работу", - заявил Шмитс.