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Каспарс Пога, о пропаже которого в начале февраля в социальной сети Facebook сообщила его сестра Гунта, найден мертвым. По словам сестры тело было обнаружено в реке Даугава.

"Милые друзья... Вчера наконец-то получили вести о том, что тело брата нашли и вытащили из Даугавы. То, что он в реке, полиция подтвердила через три недели после 2 февраля. По камерам видеонаблюдения было видно, что брат отправился через Латвийский банк на Вантовый мост... Наверное, там он нашел место, где нет ни людей, ни камер", - пишет Гунта на своей странице Facebook.

По информации Госполиции тело мужчины 1975 года рождения было поднято из Даугавы на прошлой неделе. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как ранее сообщал Mixnews, к жителям Латвии обращались с просьбой помочь в поисках рижанина Каспара Поги, который 1 февраля пропал без вести, а до этого постоянно заявлял о желании покончить жизнь самоубийством.

Фото из Facebook