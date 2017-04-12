В Риге на дабме AB установят огромный флаг Латвии (7)

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Общество | 12 апреля 2017 года, 12:03

Завершен первый этап установки монументального флага Латвии на дамбе AB в Риге, сообщил председатель общества "Латвийский флаг" Рихард Колс (VL-TB/LNNK).

Планируется, что установка флагштока высотой 60 метров будет завершена до ноября текущего года. Флаг станет подарком Латвии в преддверии ее столетия.

Проект разработало архитектурное бюро ARHIS, а реализуется он на частные средства.

Как рассказал руководитель строительных работ, представитель генподрядчика Fabrum Алвис Крауклис, 60-метровый флагшток будет установлен на монолитном железобетонном фундаменте. В настоящее время на дамбе завершена установка семи свай на 23-метровую глубину, на которых будет держаться фундамент. Установку флагштока и инженерные работы для подсветки флага проведет компания RECK.

Проект "Латвийский флаг" реализуется и в других краях страны. Такие флагштоки уже установлены в Смилтене, Огре и Валке, планируется их установить также в Сигулде, Алуксне, Лимбажи, Лиепае и Валмиере.

После установки флагштока на дамбе AB он будет передан Рижской думе, которая в дальнейшем обеспечит техническое обслуживание объекта.

Комментарии 7
eiroskeptiki.lv3 часа назад
О...пошла следующая стадия - мания величия. А что так мало - 60 метров? Из космоса-то не видно....
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Патриот 3 часа назад
На эти деньги лучше бы детишкам в детских домах конфет купили! Сейчас мне об этот флаг хочется вытереть ноги.
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Мдяя3 часа назад
Ну мля . бабосы девать нам не куда. Маразм крепчал. Типа как построили библиотеку. А толку? Внедряй культурку https://www.youtube.com/watch?v=WsFFO5CU2Eg
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