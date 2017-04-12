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Латвийский режиссер Регнарс Вайварс, известный своими резкими высказываниями и неодозначным поведением, потряс пользователей соцсетей, назвав гимн Латвии мелочным и похвалив гимн советского времени. Об этом пишет nra.lv.

В ночь на среду режиссер опубликовал в своем Facebook гимн Латвийcкой ССР, отметив, что это «намного более мощная композиция, нежели «Dievs, svētī Latviju»».

«Я хотел бы встретить тех п*******в, которые приняли решение выбрать в качестве гимна Латвии нечто настолько мелочное», - написал Вайварс.

Он продолжил дискуссию в комментариях под своей публикацией.

«Не знал, в каком государстве мы живем, если в течение 30 минут мне позвонили 83 человека, чтобы сказать, что я попаду в тюрьму за оскорбление латвийского гимна. В том числе юристы», - написал режиссер.

Отметим, на публикацию Вайварса отреагировало большое количество пользователей, среди которых – политик Артус Кайминьш, актер Андрей Можейко и другие.

Гимн Латвийской ССР на музыку композитора Анатолия Лепина был утвержден 5 августа 1945 года. Согласно принятому в 1997 году Закону о собраниях, шествиях и пикетах, публичное исполнение гимна Латвийской ССР в Латвии запрещено.