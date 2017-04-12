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В семи рижских средних школах индекс сдачи обязательных экзаменов ниже 30%, говорится в исследовании об оптимальной модели школьной сети Латвии.

Индекс получен путем суммирования оценок за три обязательных экзамена, деления полученного результата на число учеников 12-х классов и деления на три.

Индекс сдачи экзаменов ниже 30% в 29-й Рижской средней школе, 54-й Рижской средней школе, 61-й Рижской средней школе, 15-й Рижской средней школе, 92-й Рижской средней школе, 65-й Рижской средней школе и 53-й Рижской средней школе. Представляя результаты исследования, министр образования Карлис Шадурскис заявил, что индекс ниже 30% свидетельствует о недостаточном качестве образования.

Он подчеркнул, что в Латвии есть средние школы, существование которых с точки зрения качества недопустимо. Это может означать, что они будут преобразованы в основные школы.

Все указанные школы - это школы нацменьшинств с латышским и русским языками обучения, с разным числом учащихся в 12-х классах - от 82 до 10.

Близки к индексу 30% в Риге еще 17 средних школ, и более половины из них являются школами нацменьшинств.

Индекс выше 70% имеют в Риге шесть школ - Рижская государственная 1-я гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия, Рижская государственная Агенскалнская гимназия, Рижский французский лицей и Рижская центральная гуманитарная средняя школа.

В индекс сдачи обязательных экзаменов не вошли вечерние, заочные, дистанционные и профессиональные средние школы.