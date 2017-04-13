4 мая проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным
Общество | 13 апреля 2017 года, 07:23
В дальнейшем все жители будут иметь возможность пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно и 4 мая, в День восстановления независимости Латвии.
Это предусмотрено поправками к обязательным правилам, облегчающим проезд в городском общественном транспорте, принятыми на заседании Рижской думы.
Как известно, бесплатный проезд в общественном транспорте Риги действует 18 ноября, на Новый год, Лиго и во время Праздника города в августе. Теперь список дополнен еще одним праздником – Днем восстановления независимости Латвийской республики, который отмечают 4 мая.