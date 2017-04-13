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В дальнейшем все жители будут иметь возможность пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно и 4 мая, в День восстановления независимости Латвии.

Это предусмотрено поправками к обязательным правилам, облегчающим проезд в городском общественном транспорте, принятыми на заседании Рижской думы.

Как известно, бесплатный проезд в общественном транспорте Риги действует 18 ноября, на Новый год, Лиго и во время Праздника города в августе. Теперь список дополнен еще одним праздником – Днем восстановления независимости Латвийской республики, который отмечают 4 мая.