Общество |

Rīgas siltums информирует, что в пятницу, 12 мая, на правобережье реки Даугава будет проводиться гидравлическая проверка тепловых сетей, в связи с чем в домах микрорайонов Вецрига, Центрс, Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава и Межапаркс не будет горячей воды.

Просим владельцев и обслуживающий персонал зданий обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения от сетей Rīgas siltums.

Чтобы, в случае аварии, исключить попадание горячей воды в окружающую среду, перед началом гидравлической проверки температура воды будет снижена до + 45 градусов.

В связи с этим в отдельных домах температура воды понизится уже в четверг вечером.

Во время проведения гидравлической проверки тепловые сети являются объектом повышенной опасности – давление теплоносителя в сетях достигает 16 атмосфер.

Rīgas siltums просит жителей о всех случаях утечки теплоносителя незамедлительно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 8 00000 90.

Rīgas siltums приносит свои извинения за доставленные неудобства!

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