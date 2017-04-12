Общество |

Гарантийный фонд средств на содержание подсчитал, что долги по алиментам имеют около 8 тысяч человек с действительными водительскими правами, которые, по крайней мере гипотетически, могут их лишиться, если и впредь не будут платить средства на содержание своих детей, пишет Neatkariga.

Процедура лишения прав не будет быстрой и простой, отмечает издание. Вначале нужно отсеять тех должников, которые не могут быть лишены прав на вождение авто, например, инвалидов.

В первую очередь запрет на вождение планируется применять к самым злостным должникам, и рекордсменом среди них является человек, который задолжал по алиментам 60 000 евро.

Напомним, Сейм утвердил поправки к закону, которые устанавливают для неплательщиков алиментов запрет на право управления транспортным средством.

Новый порядок предусматривает, что должников, алименты вместо которых платит государство, смогут лишать водительских прав. Предусмотрено, что этот порядок вступит в силу с 1-го апреля следующего года. Также будут предусмотрены смягчающие обстоятельства, когда права нужны для выполнения профессиональных обязанностей или для ухода за другими детьми.

Кроме того, запрет будет отменяться, если во время применения наказания возникнут непредвиденные обстоятельства, из-за которых запрет на управление транспортным средством будет неуместен.

Запрет на управление транспортным средством можно будет оспорить в Министерстве юстиции, в свою очередь решение министерства можно будет оспорить в Административном районном суде, решение которого будет окончательным и его нельзя будет обжаловать.