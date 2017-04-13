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На прошлой неделе заболеваемость гриппом снизилась на 55,8%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В 69 участвующих в мониторинге практиках семейных врачей на прошлой неделе зарегистрировано всего 24 случая гриппа, тогда как неделей ранее - 54 случая.

В свою очередь в больницы с гриппом на прошлой неделе доставлены 37 человек, а еще 11 человек госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией. В целом с начала сезона гриппа госпитализировано 2442 пациента.

В этом сезоне от гриппа и вызванных им осложнений умерло 37 человек.