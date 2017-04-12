Оценка жителями Латвии общей ситуации в стране стала лучше (+ОПРОС) (6)

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Общество | 12 апреля 2017 года, 21:14

Оценка жителями Латвии общей ситуации в стране стала более позитивной, сообщила руководитель корпоративной коммуникации Baltic International Bank Тейка Лапса, ссылаясь на данные новейшего опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

"По сравнению с январем жители были более позитивны в оценке общей ситуации в Латвии и изменений экономической ситуации в будущем. При этом оценка материального положения семей в феврале немного ухудшилась", - сказала Лапса.

В феврале оценка общей ситуации в Латвии увеличилась с -33 до -29, оценка изменений экономического положения - с - 29 дло -26, а оценка материального положения семей упала с -9 до -11 пунктов.

На пять процентных пунктов снизилась в феврале оценка нынешнего экономического положения Латвии - с -30 до -35 пунктов.

Меняющаяся часть опроса касалась на этот раз окружающей среды.

Презентация февральского "Латвийского барометра Baltic International Bank" с комментариями экспертов состоится 19 апреля.

Комментарии 6
Не Лолялен2 часа назад
Мы стали жить лучше, - сказало правительство. - Мы за вас рады, - подумал народ.
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Крик2 часа назад
Страна по уровню развития ниже чем Лаос, спасибо латышам за наше "счастливое будущее". Лаосовцы в свою очередь рады что у них наблюдается экономический рост, по сравнению с Латвией.
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шустрый2 часа назад
Совсем нюх потеряли....и совесть.
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