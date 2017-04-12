Общество |

Оценка жителями Латвии общей ситуации в стране стала более позитивной, сообщила руководитель корпоративной коммуникации Baltic International Bank Тейка Лапса, ссылаясь на данные новейшего опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

"По сравнению с январем жители были более позитивны в оценке общей ситуации в Латвии и изменений экономической ситуации в будущем. При этом оценка материального положения семей в феврале немного ухудшилась", - сказала Лапса.

В феврале оценка общей ситуации в Латвии увеличилась с -33 до -29, оценка изменений экономического положения - с - 29 дло -26, а оценка материального положения семей упала с -9 до -11 пунктов.

На пять процентных пунктов снизилась в феврале оценка нынешнего экономического положения Латвии - с -30 до -35 пунктов.

Меняющаяся часть опроса касалась на этот раз окружающей среды.

Презентация февральского "Латвийского барометра Baltic International Bank" с комментариями экспертов состоится 19 апреля.