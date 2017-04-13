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За первые три месяца 2017 года в медицинских учреждениях, услуги которых оплачиваются из государственного бюджета, констатированы необоснованные компенсации на 89 424 евро, а недобросовестные медики оштрафованы на 7500 евро, пишет nra.lv.

По информации Инспекции здравоохранения, компенсация 71 126 евро была запрошена за необоснованные медицинские услуги, 10 159 евро – за необоснованно выписанные компенсируемые лекарства, а 639 евро – за необоснованные платежи пациентов.

Эти суммы медучреждения должны будут вернуть в госбюджет, либо пациентам.

За пошлый год врачи пытались необоснованно компенсировать услуги и лекарства на 347 461 евро, а медики были оштрафованы на 7955 евро. В 2015 году эта сумма была значительно меньше - 233 807 евро, но сумма штрафов была выше - 17 877 евро.