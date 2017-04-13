Общество |

Гарантийный фонд средств на содержание будет взыскивать долги с каждого неплательщика алиментов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала руководитель юридического отдела фонда Линда Спаране. При этом она уточнила, что каждый случай особый и будет рассматриваться в частном порядке.

"Естественно, мнение должника тоже будет учитываться. Если он инвалид или, например, водительские права ему необходимы для работы, вряд ли он будет их лишен", - сообщила Спаране.

На данный момент система взыскания еще разрабатывается и точная денежная сумма долга, с которой начинают вступать в силу поправки к закону, пока не установлена.

Более того, если должник проживает за пределами Латвии, то в страну его пребывания отправляется запрос, после чего местные контролирующие органы удерживают средства с его, например, заработной платы.

Напомним, Сейм утвердил поправки к закону, которые устанавливают для неплательщиков алиментов запрет на право управления транспортным средством. Новый порядок предусматривает, что должников, алименты вместо которых платит государство, смогут лишать водительских прав. В первую очередь запрет на вождение планируется применять к самым злостным должникам, и рекордсменом среди них является человек, который задолжал по алиментам 60 000 евро.