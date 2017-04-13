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По мнению экс-премьера Латвии, бывшего министра сообщения, а также бывшего депутата Сейма Вилиса Криштопанса, наша страна никогда не достигнет уровня жизни Швеции. Об этом он рассказал в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

"В Швеции 200 лет не было войн. Целых 20 поколений сформировали национальное феноменальное богатство. У государства огромные накопления, валовый внутренний продукт в разы больше чем в Латвии, а наши местные телеканалы продолжают сравнивать пенсии латвийцев и шведов", - рассказывает Криштопанс.

Кроме того, он объяснил почему Эстония опережает Латвию. "В годы оккупации в каждом эстонском доме показывали два шведских телеканала. Эстонцы уже тогда жили капитализмом во времена социализма, поэтому и были лучше подготовлены к новому строю", - утверждает Криштопанс.

По его мнению, латгальцы сегодня еще продолжают смотреть телевизор, отслеживая действия России и Лукашенко. Поэтому не все готовы к переменам.

"21 год назад Латвийский Немецкий банк был продан четырем эстонцам, которые сумели вывести на лидерские позиции Hansabank. Это был первый банк, ставший по форме организации публичным акционерным обществом. Еще тогда я осознал, что эстонцы наc опережают на тысячи километров", - делится воспоминаниями экс-премьер.

Криштопанс уверен, что у латвийского общества нет запроса на качественный капитализм. Поэтому власть позволяет себе совершать разные глупости.