Бывший премьер: Латвия никогда не достигнет уровня Швеции (14)
По мнению экс-премьера Латвии, бывшего министра сообщения, а также бывшего депутата Сейма Вилиса Криштопанса, наша страна никогда не достигнет уровня жизни Швеции. Об этом он рассказал в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.
"В Швеции 200 лет не было войн. Целых 20 поколений сформировали национальное феноменальное богатство. У государства огромные накопления, валовый внутренний продукт в разы больше чем в Латвии, а наши местные телеканалы продолжают сравнивать пенсии латвийцев и шведов", - рассказывает Криштопанс.
Кроме того, он объяснил почему Эстония опережает Латвию. "В годы оккупации в каждом эстонском доме показывали два шведских телеканала. Эстонцы уже тогда жили капитализмом во времена социализма, поэтому и были лучше подготовлены к новому строю", - утверждает Криштопанс.
По его мнению, латгальцы сегодня еще продолжают смотреть телевизор, отслеживая действия России и Лукашенко. Поэтому не все готовы к переменам.
"21 год назад Латвийский Немецкий банк был продан четырем эстонцам, которые сумели вывести на лидерские позиции Hansabank. Это был первый банк, ставший по форме организации публичным акционерным обществом. Еще тогда я осознал, что эстонцы наc опережают на тысячи километров", - делится воспоминаниями экс-премьер.
Криштопанс уверен, что у латвийского общества нет запроса на качественный капитализм. Поэтому власть позволяет себе совершать разные глупости.
Ты только что проснулся???
Дибилоид редкостный. Ты всё для этого в своё время сделал. Сиди и перди в своём замке!
Нет запроса на качественный капитализм у латвийцев, ага. А государство продали самые первые, быстрей соседей. Нет запроса на заботу о государстве и людях в нем, никому оно не нужно, только как дойная корова для лицимеров вопящих о языке и патриотизме и под эти вопли грабящих людей и страну, да и у них ума не хватает о завтрашнем дне думать, наверное не надеются что их дети и внуки тут будут жить.
Короче, латвийская история - жадность и глупость победили.