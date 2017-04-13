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12 апреля состоялось торжественное открытие реновированного фасада Рижского роддома. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Риги Нил Ушаков.

Семиэтажное здание Рижского роддома и его часть, где находится главный вход, сданы в эксплуатацию еще в 1978 году. С того времени оно ни разу не видело капитального ремонта.

Восемь лет назад по заказу Имущественного департамента Рижской думы начались работы по восстановлению фасада Рижского роддома. Во время этих работ, используя технологию системы вентилируемого фасада, был утеплен фасад здания, общей площадью 8100 квадратных метров. На объекте заменили 410 окон и 820 внешних подоконников, девять внешних дверей. Работы провела компания JPG 2B.

Вентилируемый фасад по сравнению с утепленными традиционным методом, будет служить намного дольше. При этом будет поглощать шум, создавая изоляцию звука и обеспечит большую теплоэффективность. Также оптимизирован микроклимат во внутренних помещениях: зимой в палатах не будет холодно, а летом – жарко. Это уменьшит издержки на отопление, а заодно и количество жалоб от пациентов.

Автор проекта нового фасада Рижского роддома – архитектор Даце Байдекалне рассказывает: “Планируя обновление фасада я пыталась решить две задачи – добиться того, чтобы здание вписалось в окружающую архитектуру, одновременно понимая, какие эмоции у многих связаны с этим домом – любовь, забота, надежда и вера. Именно здесь, где в мир приходит новая жизнь, важно было в фасаде воплотить символы защиты – серебряный дождь, птичьи крылья и сердце”.

За первые три месяца текущего года в Рижском роддоме родилось: 509 малышей в январе, 523 – в феврале и 546 – в марте.

Фото: Riga.lv