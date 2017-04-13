Латвийцы недовольны ухудшением отношений Латвии с Россией (+ОПРОС) (4)

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Общество | 13 апреля 2017 года, 14:39

Лишь каждый пятый житель Латвии доволен взаимоотношениями Латвии и России, а подавляющее большинство выражает неудовлетворенность ими. Это показал опрос, проведенный центром социологических и маркетинговых исследований SKDS.

Опрос "Оценка санкций и НАТО жителями Латвии" показал, что латыши и русскоязычные жители Латвии удовлетворены или не удовлетворены латвийско-российскими отношениями в равной мере.

Отношениями Латвии с ЕС довольны больше половины опрошенных, в том числе 70% латышей и 48% русскоязычных.

Отношения Латвии и США хорошими считает почти половина респондентов. 43% русскоязычных считают их плохими, более 50% латышей - хорошими.

Продление санкций ЕС против России неправильным шагом считают 59% респондентов, в том числе 87% русскоязычных. 77% опрошенных согласны с тем, что эти санкции вредят латвийской экономике.

На вопрос о том, повлияет ли на латвийско-российские отношения прибытие в Латвию военного контингента НАТО и каким образом, примерно половина респондентов, преимущественно русскоязычных, ответила, что это повысит риск военных столкновений между Латвией и Россией.

В проводившемся в феврале 2017 года опросе участвовали 1005 респондентов в возрасте 18-74 лет.

Комментарии 4
Ф147 минут назад
Не понимаю как можно быть довольным тем,что отношения с соседом,причём огромным соседом,дружба с которым могла бы принести огромную выгоду стране.Как можно быть довольным тому ,что твою землю топчут сапоги оккупационных войск,к тому же освобождённых от всякой ответственности за совершённые преступления.Ну похоже что некоторая часть наших сограждан живёт по принципу,чем хуже тем нам лучше.
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Патриот 48 минут назад
А нахрен вообще нам нужно такое правительство которое создало такую ситуацию. Надо присоединиться к России а правительство на Колку. Пусть там и правят сами себя. Вообще не прислушиваются к мнению жителей, скоты!!!
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Не Лоялен1 минуту назад
Отношениями Латвии с ЕС довольны больше половины опрошенных, в том числе 70% латышей и 48% русскоязычных. Хотел бы я этим опрошенным в глазки их посмотреть!Чем тут быть довольным?Тем что благодаря ЕС Латвия теперь по уши в долгах?Или опрос как обычно среди депутатов,и к ним приближенных проводили?
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