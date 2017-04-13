Общество |

После реконструкции телебашни на Закюсале и благоустройства прилегающей территории планируется принимать до 200 000 посетителей в год по сравнению с неполными 20 000 в настоящее время, заявил руководитель Латвийского государственного центра радио и телевидения Янис Бокта.

Сегодня? 13 апреля, был подписан договор о разработке технического проекта реконструкции телебашни на сумму 2,225 млн евро.

Руководитель разработчика проекта ООО Nams Сергей Никифоров сообщил, что после реконструкции в здании у подножья башни будет открыт центр инноваций и науки, на 93-метровой высоте вновь будет ресторан, а смотровая площадка на 97-метровой высоте будет оборудована стеклянными кабинами, откуда можно будет любоваться окрестностями. В свою очередь на высоте 134 метра вокруг башни будет построена дорожка "sky walk" с прозрачным полом для любителей острых ощущений.

На земле возле башни одним из элементов благоустройства станет контур Латвии, по которому можно будет не только прогуляться, но и полюбоваться им сверху, с высоты птичьего полета.

Разработка строительного проекта продлится около двух лет, в течение которых телебашня продолжит работу. Стоимость реконструкции башни на Закюсале пока не прогнозируется.