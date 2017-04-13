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Цены в Латвии намного выше, че зарплаты и финансовые возможности жителей. Об этом заявил латвиец, недавно выигравший в лотерею Viking Lotto 249 тысяч евро, пишет nra.lv.

"249 тысяч – это большие деньги, но я не сказал бы, что огромные. Если купить недвижимость, то оставшиеся спокойно можно потратить в течение пяти лет", - рассуждает 30-летний мужчина, который 5 апреля выиграл в Viking Lotto 249 192,37 евро.

Он приехал в Латвию из Дании, чтобы оформить выигрыш. Семь лет назад мужчина уехал в Данию, где в данный момент проживает и не собирается возвращаться в Латвию.

"Мне нечего делать в Латвии. Если есть связи, то можно обеспечить себя теплым местечком, но в целом ситуацию на рынке нельзя назвать оптимистичной. Если сравнивать цены, то они в Латвии и Дании похожи, а вот зарплаты в Дании намного выше", - сказал мужчина.

Он пока не решил, как распорядиться с деньгами, однако рассматривает вариант приобретения недвижимости в Рижском районе, возможно, в стороне Саулкрасты.

Фото: Diāna Lozko/LETA