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Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили список из 136 стран по уровню безопасности. Он приводится в опубликованном отчете.

На первое место ВЭФ поставил Финляндию, за ней следуют Объединенные Арабские Эмираты. Третью строчку заняла Исландия.

Латвия заняла с списке 40-е место, опередив Литву, которая стоит на 42-й строчке. Эстония из стран Балтии считается самой безопасной страной - эксперты поставили ее на 15-е место.

Россия оказалась на 109-м месте, между Перу (108-е место) и Камеруном (110-е место).

Список замыкают Йемен и Колумбия.

При составлении рейтинга эксперты руководствовались такими факторами, как наличие военного конфликта в стране и ситуация с преступностью и терроризмом.