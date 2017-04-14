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Христиане сегодня начинают отмечать Пасху. В этом году православные и католики отмечают праздник в одни выходные.

Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и потому эта неделя называется Светлая пасхальная Седмица. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый понедельник, Светлый вторник и т.д. В Светлое воскресенье (Воскресение Христово) православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" и ответом "Воистину воскрес!"

Сегодня – Страстная пятница, день, когда верующие держат строгий пост и вспоминают страдания Христа на кресте.

14 апреля в центре Риги состоится экуменический крестный ход – с участием представителей разных христианских конфессий. Начало шествия в 12.15 от собора Св. Екаба.

Последняя пятница Великого поста, длящегося 48 дней, посвящена воспоминаниям о его страданиях и смерти. В память о восхождении Иисуса на Голгофу с крестом на плечах многие христианские общины Латвии организуют символические крестные ходы, во время которых принято вспоминать о последних предсмертных часах Сына Божьего.

В храмах в этот день звучат слова о том, что Сын Божий умер на кресте за грехи всего мира, а верующие люди соблюдают строгий пост, не потребляя пищи до окончания чина выноса Плащаницы, а затем вкушая только хлеб и воду.

В православном Рижском кафедральном соборе Рождества Христова состоится вечерня Великого Пятка с выносом плащаницы. Начало богослужения в 14:00. Утреню Великой субботы начнут служить в 17 часов.

В честь праздника Пасхи столичное самоуправление подготовило для рижан и гостей города большую праздничную программу. Подробнее с ней можно ознакомиться здесь.

Rīgas satiksme сообщает, что в праздничные дни – с 13 по 17 апреля будут внесены изменения в график движения общественного транспорта, работу муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов.

Mix Media Group поздравляет всех верующих со светлым праздником Пасхи и желает всем мира и добра!

фото: Mixnews.lv