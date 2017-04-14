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В Великую пятницу сотни представителей нескольких конфессий из многочисленных рижских приходов прошли экуменическим Крестным ходом, который начался в 12 часов от собора святого Екаба, пишет Skaties.lv.

Шествие открыли архиепископ Збигнев Станкевич, оперная певица Эвия Залите, танцевальная группа Ольги Житлухиной и актриса Резия Калниня. Всего будет восемь остановок, в том числе у памятника Свободы и на Бастионной горке, а завершится крестный ход на Домской площади. Архиепископы Збигнев Станкевич и Янис Ванагс провели медитации.

Обращаясь к участникам шествия, архиепископ католической церкви Станкевич поделился своим опытом в Крестном пути, указывая, что проведенное в шествии время проходит незаметно и оно означает приверженность Христу. Он подчеркнул, что через Крестный путь любовь Бога приходит в сердца людей.

Христиане сегодня начинают отмечать Пасху. В этом году православные и католики отмечают праздник в одни выходные.

Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и потому эта неделя называется Светлая пасхальная Седмица. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый понедельник, Светлый вторник и т.д. В Светлое воскресенье (Воскресение Христово) православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" и ответом "Воистину воскрес!"

Сегодня – Страстная пятница, день, когда верующие держат строгий пост и вспоминают страдания Христа на кресте.

фото: Ivo Jurkāns, LNT Ziņas