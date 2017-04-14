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Все меньше людей в Латвии считают себя христианами, свидетельствует результаты опроса, проведенного в марте центром социологических исследований SKDS.

Опрос показал, что 41% латвийцев верят в Бога и считают себя христианами. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на пять процентных пунктов. Больше всего верующих и считающих себя христианами людей в Латвии было в 2012 году - 53%.

Еще 31% опрошенных сказали, что верят в Бога, но христианами себя не считают. Этот показатель в течение года вырос на три процентных пункта.

17% респондентов в Бога не верят. Их удельный вес с 2009 года существенно не менялся, составляя от 17% до 19%.

Однако в этом году почти в два раза вырос удельный вес людей, которым было сложно сказать, верят ли они в Бога или нет - ответ на этот вопрос не смогли дать 10% опрошенных, тогда как в прошлом году было 6% таких респондентов.