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Предстоящей ночью в связи с минусовой температурой на дорогах может возникнуть обледенение, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Особенно быстро могут обледенеть мосты, путепроводы и дороги, которые проходят вдоль водоемов и через леса. В некоторых регионах синоптики прогнозируют также снег и мокрый снег.

LVC призывает водителей соблюдать осторожность и выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дороги.