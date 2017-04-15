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По последним прогнозам, циклон, ожидавшийся в пасхальное воскресенье в Латвии, пройдет немного южнее, поэтому сильного снегопада в Латвии не будет.

Уже в субботу сильный снегопад ожидается на крайнем юге Швеции, где объявлено желтое предупреждение. В ночь на воскресенье сильный снегопад ожидается на большей части территории Литвы. Двигаясь на восток, циклон принесет осадки также в южную часть Латгале, на север Белоруссии и местами в Россию.

Ожидается, что на части территории Литвы и на севере Белоруссии образуется снежный покров толщиной 5-10 см, а в отдельных местах даже больше. На юге Латгале, включая Даугавпилс, толщина снежного покрова составит несколько сантиметров.

В воскресенье в Латвию и в соседние с ней страны с севера поступят еще более холодные воздушные массы, их влияние будет ощущаться несколько дней. Температура воздуха ночью местами опустится ниже -5 градусов, возможны новые рекорды холода.

На северо-востоке Эстонии, где землю покрывает выпавший в четверг снег, в субботу ночью был мороз до -10 градусов. В предстоящие праздничные дни в странах Балтии ожидается переменная облачность, во многих местах - кратковременный снегопад.