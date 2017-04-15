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На портале manabalss.lv собрано уже больше тысячи подписей под призывом к Рижской думе ввести в столице новый маршрут общественного транспорта - из Иманты в Юглу через К.Улманя гатве, улицу Краста и микрорайон Плявниеки.

"За последние 30 лет в Риге существенно изменились пункты назначения населения: если раньше значительная часть жителей работала на заводах, то сейчас построено множество торговых центров, офисных комплексов и т. п., многие из которых расположены в ранее незастроенных местах. Например, на К. Улманя гатве построены т/ц SPICE, супермаркет DEPO и несколько автоцентров. На улице Краста построены т/ц MOLS, центр отдыха LIDO, супермаркет SKY, супермаркет DEPO и несколько автоцентров. На улице Улброкас построены офисный парк Rīgas Industriālais Parks, офис Coca-Cola, бизнес-центр Dzelzavas 117 и др. К сожалению, возможность добраться до многих из этих мест на общественном транспорте сильно затруднена: имеющиеся маршруты в основном соединяют эти места с центром, а интервалы движения слишком большие. Например, дорога из Плявниеки до т/ц MOLS или обратно на общественном транспорте занимает 30–40 минут (на автомобиле этот путь преодолевается за 10 минут). Это приводит к тому, что люди вынуждены покупать машины и ездить на работу на них. Это, в свою очередь, увеличивает пробки, ухудшает качество воздуха, затрудняет парковку автомобилей во дворах многоквартирных домов и увеличивает расходы жителей на транспорт", - говорится в заявке на инициативу.

Теперь по закону Рижская дума обязана рассмотреть эту заявку. Инициатором сбора подписей стало объединение Pilsēta cilvēkiem.