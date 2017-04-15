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Пока правительство и Минздрав решают, как выкроить в бюджете денег на повышение зарплаты медикам, руководство Видземской больницы изыскивает свои формы поддержки сотрудников. Здесь заключили с работниками новый коллективный договор, предусматривающий различные премии и доплаты, сообщает lsm.lv со ссылкой на Vidzemes televīzija.

Коллективный договор в больнице перезаключают из года в год. В кризисные годы корзину предусмотренных благ сократили – но теперь сотрудники снова могут рассчитывать на компенсации за покупку очков или контактных линз, поддержку родителей детей-инвалидов и доплаты за новую работу. В некотором объеме коллективный договор предусматривает и компенсацию издержек на самообразование медиков.

Есть и вещи, которые пока не включены в договор. Так, сотрудники надеются условиться, чтобы им и часть издержек на покупку спецодежцы тоже компенсировал работодатель.

Заместитель заведующего отделом управления качеством SIA Vidzemes slimnīca Янис Баталаускис рассказал, что теперь разработана и специальная прибавка именно за качество, чтобы стимулировать сотрудников выполнять их работу лучше. И пусть это всего 5%, но все же - "некоторый стимул", - считает он.

Председатель правления предприятия Угис Мусков признал, что больница многое предпринимает, чтобы и в будущем не только удерживать тех, кто в ней трудится, но и привлекать молодых медиков. Например, третий год сотрудникам предлагается медицинская страховка. Мусков отметил: это, конечно, ощутимая поддержка – но мотивировать людей работать больше и с большей отдачей может только увеличение финансирования всей отрасли.

Недоволен персонал и тем, что Миздрав называет "продленным нормальным рабочим днем". Как в годы кризиса постановили, что удлиненное нормальное рабочее время – 260 часов в месяц, так и оплачивают всё, что до этого объема, по обычному тарифу. Но справедливо было бы нормой считать 167-168 часов – а за остальную, сверхурочную работу платить по двойному тарифу, как положено в других отраслях, указала старшая сестра операционного отделения больницы Анита Буткевича.