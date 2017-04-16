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Христианский мир в воскресенье отмечает Пасху, праздник Воскресения Христова. В нынешнем году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпадают, поэтому христиане всех конфессий отмечают праздник одновременно.

С праздником Воскресения Христова поздравляет митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

“Христос Воскресе! С неописуемым восторгом и радостью откликается наше верующее сердце на эти простые слова и из глубины души мы отвечаем: "Воистину Воскресе Христос!". Свет Воскресения Христова согревает наш мир, разгоняя мглу греха и неправды, озаряя каждую душу, даруя ей радость и любовь”, - говорится в поздравлении митрополита.

В Москве в ночь на воскресенье также прошли пасхальные богослужения. В службе приняли участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, проводит ее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Папа римский Франциск в ходе пахсальной проповеди с в Соборе Святого Петра призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам, и другим незащищенным или слабым людям.

"Мы видим лица тех, кого встречают с ненавистью, потому что они мигранты, лишенные дома, страны и семьи. Мы видим их лица, с отпечатком одиночества и брошенности", - сказал глава католической церкви в пахсальной проповеди.

Перед службой Площадь Святого Петра украсили 30 тысячами цветов, привезенных из Нидерландов. На площадь станулись тысячи паломников, чтобы послушать проповедь Папы римского.

Пасхальные церемонии прошли также в Египте, где коптские христиане провели молебны под усиленной охраной, всего несколько дней спустя после того, как две коптские церкви были атакованы смертниками. Проводивший церемонию патриарх коптской церкви Тавадрос Второй молился за мир.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби произнесет свою пасхальную проповедь в воскресенье.

Пасхальные службы прошли также на Кипре, в Турции, Индии, Ливане, Грузии и в других странах.