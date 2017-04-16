Утром в Латвии было -6, днем ожидается снег
Общество | 16 апреля 2017 года, 10:38
Пасхальное утро пришло в Латвию с морозом. Самая низкая температура зарегистрирована в окрестностях Айнажи и Валки, -6 градусов. В других районах Видземе и на севере Курземе было -5, сообщают синоптики.
В воскресенье ожидается переменная облачность, на большей части территории осадки, в основном мокрый снег, дороги могут быть скользкими.
Ветер северный, на побережье порывистый. Температура воздуха будет не выше +2, +5 градусов.
В Эстонии столбик термометра опустился сегодня до -10 градусов. В Литве и на севере Белоруссии идет снег.