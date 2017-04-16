Демограф: посмотрим правде в глаза - уехавшие латвийцы не вернутся (+ОПРОС) (15)
Власти Латвии, а также местные жители зачастую тешат себя безосновательными надеждами о том, что покинувшие страну люди вернутся обратно. Об этом заявил демограф Илмар Межс, пишет Skaties.lv.
Он считает, что общество испытывает ложный оптимизм, связанный с мыслью о том, что эмигранты вернутся.
"Безусловно, многие уехавшие думают о том, чтобы вернуться при первой возможности – кому-то просто надоело там жить, кому-то не повезло с работой, не получилось влиться в общество. Но, к сожалению, большинство из них не думают возвращаться", - отмечает Межс.
Демограф считает, что на сегодняшний день в Латвии нет положительных примеров возвращения из-за рубежа.
"Это могло бы произойти, если бы Латвия внезапно стала маленьким тигром Евросоюза, обогнала бы Ирландию и другие страны", - думает Межс.
Он также считает, что в первую очередь общество должно само измениться, а не ждать, пока государство что-то сделает за них. По словам Межса, желание что-то изменить, не заплатив ничего – это привычка, которая характеризует латвийцев.
"Латвией руководят мрачные лица, мы всегда мрачные, угрюмые и сердитые без причины. Не может быть так, что улыбка появляется только когда жизнь налаживается", - сказал Межс.
ОК
Напомним, ранее Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД провел исследование "Возвращение в Латвию". Опрос показал, что часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы.
Зря кто-то надеется, что будет иначе.
У нас нет ничего, более того, невростенический подход к проблеме завтрашнего дня, заставляет нас жить настороженно, вместе с этим мы испытываем дискомфорт и в последствии по возможности отторгаем идейных исполнителей "нашего счастья".
Не понимая всей глубины эксперимента, по последовательному уничтожению этнической народности, они дружную толпой с айфонами и бигмаками идут прямяком в жернова эволюционных изменений, где место на "перезагрузку" для латышей уже не осталось. Западные ценности за 50 лет почти полностью растворят этническое скопление безответственного народа с низкой социальной ответственностью.