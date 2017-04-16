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Власти Латвии, а также местные жители зачастую тешат себя безосновательными надеждами о том, что покинувшие страну люди вернутся обратно. Об этом заявил демограф Илмар Межс, пишет Skaties.lv.

Он считает, что общество испытывает ложный оптимизм, связанный с мыслью о том, что эмигранты вернутся.

"Безусловно, многие уехавшие думают о том, чтобы вернуться при первой возможности – кому-то просто надоело там жить, кому-то не повезло с работой, не получилось влиться в общество. Но, к сожалению, большинство из них не думают возвращаться", - отмечает Межс.

Демограф считает, что на сегодняшний день в Латвии нет положительных примеров возвращения из-за рубежа.

"Это могло бы произойти, если бы Латвия внезапно стала маленьким тигром Евросоюза, обогнала бы Ирландию и другие страны", - думает Межс.

Он также считает, что в первую очередь общество должно само измениться, а не ждать, пока государство что-то сделает за них. По словам Межса, желание что-то изменить, не заплатив ничего – это привычка, которая характеризует латвийцев.

"Латвией руководят мрачные лица, мы всегда мрачные, угрюмые и сердитые без причины. Не может быть так, что улыбка появляется только когда жизнь налаживается", - сказал Межс.

ОК

Напомним, ранее Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД провел исследование "Возвращение в Латвию". Опрос показал, что часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы.