Начат сбор подписей за оплачиваемое лекарство для страдающих от меланомы
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы для жителей Латвии, страдающих от меланомы, был доступен препарат Keytruda. Автор инициативы – Татьяна Бичик.
"Путем этой инициативы хочу добиться, чтобы медикамент Keytruda 50 mg (Pembrolizumabum) стал бы доступен жителям Латвии. В Латвии ежегодно заболевают меланомой около 200 человек. Rigvir помогает только некоторым. Keytruda – единственное лекарство против метастатической меланомы с негативной BRAF-мутацией. Без этого лекарства мы, больные меланомой, обречены на смерть. Медикамент Keytruda вводится внутривенно один раз в три недели. Эта процедура выполняется в больничных условиях. Курс лечения составляет примерно 3 года. Один флакон этого лекарства стоит 2 023,71 EUR, а человеку среднего телосложения требуется три таких флакона. Таким образом, общая стоимость лечения составляет 109 280,34 EUR. Если лекарство внесено в список медикаментов, стоимость которых компенсируется государством, поставщик обычно снижает цену, поэтому стоимость лечения может уменьшиться", - указывает автор инициативы.
По ее словам в Литве и Эстонии государство оплачивает данный препарат.
"Лечение стоит очень дорого, и больные не могут его себе позволить. Однако в соседних странах, в Литве и Эстонии, государство оплачивает эти лекарства! Чем же мы хуже них? В настоящее время вопрос о компенсации стоимости этих лекарств рассматривается в Государственной службе здоровья. Прошло полгода, но позитивный ответ не получен – пока нет возможностей для нового финансирования. Возникает ощущения, что они не появятся никогда", - пишет Бичик.
Добавим, Татьяна Бичик была одним из героев программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom.