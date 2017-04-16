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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы для жителей Латвии, страдающих от меланомы, был доступен препарат Keytruda. Автор инициативы – Татьяна Бичик.

"Путем этой инициативы хочу добиться, чтобы медикамент Keytruda 50 mg (Pembrolizumabum) стал бы доступен жителям Латвии. В Латвии ежегодно заболевают меланомой около 200 человек. Rigvir помогает только некоторым. Keytruda – единственное лекарство против метастатической меланомы с негативной BRAF-мутацией. Без этого лекарства мы, больные меланомой, обречены на смерть. Медикамент Keytruda вводится внутривенно один раз в три недели. Эта процедура выполняется в больничных условиях. Курс лечения составляет примерно 3 года. Один флакон этого лекарства стоит 2 023,71 EUR, а человеку среднего телосложения требуется три таких флакона. Таким образом, общая стоимость лечения составляет 109 280,34 EUR. Если лекарство внесено в список медикаментов, стоимость которых компенсируется государством, поставщик обычно снижает цену, поэтому стоимость лечения может уменьшиться", - указывает автор инициативы.

По ее словам в Литве и Эстонии государство оплачивает данный препарат.

"Лечение стоит очень дорого, и больные не могут его себе позволить. Однако в соседних странах, в Литве и Эстонии, государство оплачивает эти лекарства! Чем же мы хуже них? В настоящее время вопрос о компенсации стоимости этих лекарств рассматривается в Государственной службе здоровья. Прошло полгода, но позитивный ответ не получен – пока нет возможностей для нового финансирования. Возникает ощущения, что они не появятся никогда", - пишет Бичик.

Добавим, Татьяна Бичик была одним из героев программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom.