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В следующую субботу, 22 апреля, погодные условия в Латвии будет определять циклон, поэтому ожидается пасмурная и ветреная погода, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

До четверга в Латвии сохранится влияние антициклона, ожидается холод и мороз по ночам. Затем придет циклон, который принесет более теплую и сырую погоду.

В ночь на субботу будет дуть порывистый юго-западный ветер, температура составит +3..+7 градусов. В день Большого субботника Латвию пересет холодный фронт, поэтому температура воздуха по сравнению с ночью значительно не повысится.

Ожидаются осадки в виде дождя, града и мокрого снега.

Как сообщалось, тепло вернется в Латвию не раньше чем через две недели.