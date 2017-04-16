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Жители поселка Сели в северной части Латвии станут первыми, для которых введут новую услугу общественного транспорта – автобус по запросу, сообщает la.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Рейс будет выполняться только в том случае, если хотя бы один человек купит билет или запросит поезду за 24 часа.

Сообщается, что это не единственное место, где планируется ввести такую услугу.