В Латвии появится новая услуга - автобус по запросу (1)
Общество | 16 апреля 2017 года, 21:19
Жители поселка Сели в северной части Латвии станут первыми, для которых введут новую услугу общественного транспорта – автобус по запросу, сообщает la.lv со ссылкой на телеканал LNT.
Рейс будет выполняться только в том случае, если хотя бы один человек купит билет или запросит поезду за 24 часа.
Сообщается, что это не единственное место, где планируется ввести такую услугу.
Гы-гы , Латвия, тебе 100 лет?) Вымираешь по-тиху - туда и дорога)
Если последний селянин из Сели закажет автобус в Ирию, повезёшь его , маминя Латвия? - это ж демократия)).