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Латвийцы во время посещения развлекательных заведений все чаще предпочитают употреблять вместо алкоголя марихуану. Об этом говорится в проведенном Центром профилактики и контроля заболеваний исследовании об употреблении вызывающих зависимость веществ в местах развлечения в 2016 году.

В исследовании уточняется, что на сегодняшний день марихуана является одним из самых популярных наркотиков, и число ее потребителей продолжает расти. Одна из причин таких показателей - высокая информированность латвийцев об опыте жителей других стран, где наркотик уже легализован.

Отправляясь в путешествие в одну из таких стран, туристы не упускают возможности на законном основании попробовать наркотик впервые, а уже по возвращению домой продолжают его принимать.

Эксперты отмечают, что марихуана часто употребляемый наркотик всеми возрастными категориями. После марихуаны по популярности идут следующие наркотические вещества - амфетамин, LSD и кокаин.

Говоря о качестве наркотических веществ, исследователи указывают, что наркотики по своему воздействию на человека стали мощнее. В большинстве случаев к ним добавляют некачественные вещества других происхождений.

По мнению экспертов, популярной тенденцией становится и одновременное употребление сразу нескольких опьяняющих веществ - не теряющий своей популярности алкоголь и курение марихуаны.