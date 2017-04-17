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Полиция российской республики Марий Эл обезвредила банду аферистов, которые выманивали денежные средства у жителей европейских государств. Преступники входили к ним в доверие под видом "русских невест", используя сайты для знакомств.

Предварительно установлено, что жертвами мошенников стали около 30 человек - жители Латвии, Литвы, Великобритании, Германии, Норвегии и Ирландии.

По данным МВД России преступниками оказались россияне - мужчина и две женщины. Предполагаемый организатор группы регистрировался на разных сайтах под женскими именами и начинал переписываться с русскоязычными иностранцами. После этого его соучастницы созванивались с жертвами и выманивали деньги. Когда деньги были получены, переписка прекращалась.

"Для виртуального общения со своими потенциальными жертвами мошенники специально сняли три квартиры", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проведенных обысков из так называемых "офисов" была изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, носители информации и иные предметы с документами, свидетельствующие о причастности подозреваемых к противоправной деятельности.

Источник: newsru.com