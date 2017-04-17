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Исследователи Университета Хиросимы и Нагойского университета выяснили, что люди, которые разбираются в финансах, реже страдают от тревоги и заболеваний, связанных со стрессом, пишет The Daily Mail.

В целом уровень финансовой грамотности среди участников не был высоким. Мужчины разбирались в финансах лучше, чем женщины. Кроме того, уровень финансовой грамотности оказался выше у людей, получивших образование. Именно мужчины и люди с высоким уровнем образования чаще были обеспеченными.

По мнению специалистов, финансовая грамотность влияет на отношение людей к риску и неопределенности. Она помогает людям увереннее решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

Исследователи отметили: важную роль играли и другие факторы, например, семейное положение и возраст. Так, женатые добровольцы беспокоились по поводу старости меньше, чем одинокие участники с высоким уровнем финансовой грамотности.

В целом уровень тревоги достигал пика примерно к 40 годам. Ученые говорят, что в этом возрасте у людей больше всего обязанностей, как дома, так и на работе и меньше всего денег и времени, что повышает уровень тревоги.

Источник: newsru.com