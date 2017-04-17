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В электронную систему e-veselībа, куда семейные врачи будут выписывать больничные и рецепты, теперь планируется вносить и контактную информацию о пациентах.

Это делается для того, чтобы в экстренных случаях медики могли как можно скорее связаться с родственниками пострадавших. Для этого, помимо личной информации, необходимо указывать контактные данные друзей или близких пациента.

По словам представителя Национальной службы здоровья (НСЗ) Эвии Шталберги, нововведения улучшат качество обслуживания и помогут врачам оперативно информировать родственников о том, где и в каком состоянии находится больной, например, если он поступил в больницу без сознания.

Также, благодаря контактам в системе, родственники смогут сразу предоставить медикам информацию об имеющихся у пациента аллергиях или хронических заболеваниях.

Добавить информацию о себе и контакты своих близких в системе E-veselība можно на сайте www.eveseliba.gov.lv в разделе "Kontaktpersona".

Напомним, реализация проекта продлена до 1 сентября 2017 года. С этой даты все рецепты на компенсируемые государством медикаменты и все больничные листы в стране будут оформляться только в электронном виде, через единую систему.