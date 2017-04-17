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В лондонском клубе в результате нападения с использованием ядовитых химических веществ по меньшей мере пострадали 12 человек. Об этом сообщает bbc.com.

"Все, что мы можем сказать на этот момент, что кто-то бросил пакет с неизвестным веществом внутри клуба", - рассказывает представитель лондонской пожарной бригады.

Как сообщают другие западные СМИ, в момент вероятной атаки в клубе Mangle находились около 600 человек, 12 из которых получили ожоги. Все пострадавшие доставлены в близлежащую больницу.

Полиция ведет расследование, однако пока никто не был задержан по подозрению в причастности к предполагаемому нападению.

Источник: interfax.ru